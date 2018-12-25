Обманутые дольщики проведут всероссийскую акцию в поддержку Аллы Андреевой

Дольщики и пайщики в нескольких городах России 27 декабря намерены провести акцию «Андреева не одна», говорится в группе кампании «ВКонтакте».

Участники акции встанут в одиночные пикеты, чтобы потребовать встречи с президентом России, уголовной ответственности для чиновников и отмены дорожных карт по достройке домов, которые дольщики считают неэффективными.

Организаторы кампании предлагают пикетировать региональные администрации, управления ФСБ и прокуратуры, а также отделения партии «Единая Россия».

В Петербурге акцию будет координировать сама Алла Андреева.

Напомним, лидер дольщиков петербургской ГК «Город» Андреевой под видом рязанской журналистки смогла попасть на пресс-конференцию Владимира Путина и рассказать президенту о проблеме жертв долевого строительства.

Путин поручил врио губернатора Петербурга Александру Беглову встретиться с Андреевой. Позже Беглов назвал активистку «сложной женщиной», а вице-губернатор Игорь Албин расценил выступление Андреевой частью «черного пиара» в свой адрес.

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