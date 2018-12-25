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15:42

ФБК поведал о "таинствах" жизни главного "борца с интернетом" сенатора Клишаса

Фонд борьбы с коррупцией "презентовал" предновогоднее расследование - "Тайные богатства похитителя Интернета", посвященное председателю комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатору Андрею Клишасу.

"Запомните его хорошенько - это главный путинский солдат в деле борьбы с интернетом. Именно он придумывает и вносит самые идиотские, самые вредые запреты, направленные на то, чтобы вы не могли ни говорить в сети, ни смотреть, ни читать, ни писать, ничего. Всё должно быть с разрешения Путина, Медведева и "Единой России", - такими словами обрисовал политик Алексей Навальный персону, о ком далее пойдет речь в исследовании ФБК.

Клишас является автором ряда законотворческих инициатив, предполагающих усиление "санкций" в отношении НКО-иноагентов, контроля за интернетом и вмешательством в выборы в России; продвигал также проект об ужесточении административной ответственности за несанкционированные уличные акции.

ФБК считает, что Клишас может иметь  отношение к недвижимости в РФ и Швейцарии, автомобилю Maybach с более чем сотней штрафов за нарушение ПДД и коллекции элитарных часов за 163 млн рублей. 

Согласно сведениям из расследования, сенатор якобы владеет земельным участком в поселке Горки-2. При этом соседний участок площадью 5 тысяч кв.м, по мнению авторов ФБК, тоже предположительно может использоваться Клишасом, но не указан в налоговой декларации. 

Клишас, утверждают в ФБК, большой любитель гончих пород собак, поэтому на участке стоит псарня.

Помимо "фазенды" в Горках-2, продолжает Навальный, у представителя Совфеда может иметься и усадьба в Пестовском водохранилище (7,5 га). Собственником данной земли Клишас мог стать после того, как якобы выкупил её у компании "Русская традиция", которая имеет "прописку" на российских офшорах на Британских Виргинских островах.

Четыре года назад, в 2014-м, Навальный нашел виллу в небольшом городке Локарно в Швейцарии, площадью более 900 кв. м. Однако, извещает ФБК, согласно декларации в собственности Клишаса находится лишь 500 метров.

На "Русскую традицию" также, по сведениям фонда, оформлен и автомобиль Maybach, якобы имеющий сотни штрафов преимущественно за неправильную парковку у непосредственного места работы Клишаса - Совета Федерации.

В довершение последнего антикоррупционного изыскания Навальный делится, что сенатор якобы владеет коллекцией часов общей стоимостью свыше 160 млн рублей. Самый дорогостоящий экземпляр оценивается оппозиционером в 32 млн рублей.

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17:12    
Прочитал на Компромат.ru
Оригинал:   © ИА "Парт-медиа", 19.10.2015, Фото: via "МК", Иллюстрация: via ИА "Парт-медиа"
Гвардии голубой генерал
Трофеи сенатора Клишаса: от "порванной ж...пы" Михаила Прохорова до теневой империи со штабом в "Федерации"
автор - Александр Трушков.

17:05   Игорь  
Нужно начинать с самого начала. С мародерства ельцинской банды.

16:42   Бордунов  
16:20 Точно. Перечисление богатства, вроде не преступление и законом положено, а исчисляемому лицу неприятно. То бить хотят, то судить, а то взять все и запретить. Ну, не пида..сы?

16:20    
сейчас это сенаторишка побежит в суд - требовать защиты "чести" и "достоинства", нажмет на все рычаги и выиграет суд... как все те, до него, кого разоблачил навальный... песков сделает вид что не слышал ничего... путин сошлется на самый "справедливый в мире суд"... поэтому, надежда только на западное правосудие и реальные меры против путинских воров в законе... только запад что-то сможет сделать - санкционный каток, арестовать активы, закрыть возможность развлекаться на западе и т.д...

16:12    
одна из "духовных" скреп россии и опора путинского царства - повальная коррупция... агент штази во времена ссср был задействован в борьбе с инакомыслием, а вот с преступностью, которая выросла в этом году на 30% - у него кишка тонка, бороться...

16:00   Бордунов  
Потому Кликушас и борется с интернетом, чтобы никто не спрашивал, откель богатства.

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