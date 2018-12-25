ФБК поведал о "таинствах" жизни главного "борца с интернетом" сенатора Клишаса

Фонд борьбы с коррупцией "презентовал" предновогоднее расследование - "Тайные богатства похитителя Интернета", посвященное председателю комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатору Андрею Клишасу.

"Запомните его хорошенько - это главный путинский солдат в деле борьбы с интернетом. Именно он придумывает и вносит самые идиотские, самые вредые запреты, направленные на то, чтобы вы не могли ни говорить в сети, ни смотреть, ни читать, ни писать, ничего. Всё должно быть с разрешения Путина, Медведева и "Единой России", - такими словами обрисовал политик Алексей Навальный персону, о ком далее пойдет речь в исследовании ФБК.

Клишас является автором ряда законотворческих инициатив, предполагающих усиление "санкций" в отношении НКО-иноагентов, контроля за интернетом и вмешательством в выборы в России; продвигал также проект об ужесточении административной ответственности за несанкционированные уличные акции.

ФБК считает, что Клишас может иметь отношение к недвижимости в РФ и Швейцарии, автомобилю Maybach с более чем сотней штрафов за нарушение ПДД и коллекции элитарных часов за 163 млн рублей.

Согласно сведениям из расследования, сенатор якобы владеет земельным участком в поселке Горки-2. При этом соседний участок площадью 5 тысяч кв.м, по мнению авторов ФБК, тоже предположительно может использоваться Клишасом, но не указан в налоговой декларации.

Клишас, утверждают в ФБК, большой любитель гончих пород собак, поэтому на участке стоит псарня.

Помимо "фазенды" в Горках-2, продолжает Навальный, у представителя Совфеда может иметься и усадьба в Пестовском водохранилище (7,5 га). Собственником данной земли Клишас мог стать после того, как якобы выкупил её у компании "Русская традиция", которая имеет "прописку" на российских офшорах на Британских Виргинских островах.

Четыре года назад, в 2014-м, Навальный нашел виллу в небольшом городке Локарно в Швейцарии, площадью более 900 кв. м. Однако, извещает ФБК, согласно декларации в собственности Клишаса находится лишь 500 метров.

На "Русскую традицию" также, по сведениям фонда, оформлен и автомобиль Maybach, якобы имеющий сотни штрафов преимущественно за неправильную парковку у непосредственного места работы Клишаса - Совета Федерации.

В довершение последнего антикоррупционного изыскания Навальный делится, что сенатор якобы владеет коллекцией часов общей стоимостью свыше 160 млн рублей. Самый дорогостоящий экземпляр оценивается оппозиционером в 32 млн рублей.