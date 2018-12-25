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16:01

Милонов вручил сирийским сиротам подарки на Новый год

Федеральные парламентарии Виталий Милонов и Николай Земцов посетилию Сирию с гуманитарной миссией, в ходе которой одарили местных детей-сирот, проживающих в православном монастыре Сайдная, символичными "презентами" на Новый год.

"Очень важно именно сейчас, когда терроризм фактически побежден на территории республики, не прекращать усилия по налаживанию мирного процесса в стране. За годы вооруженного конфликта дети увидели столько насилия, что этот тяжелый груз памяти пронесут через всю жизнь. Будем надеяться, что они найдут сил пережить этот ужас", - поделился Милонов.

О том, что в Сирии удалось искоренить боевиков ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки) ранее заявил российский президент Владимир Путин. Недавно, вторя ему, аналогичным известием поделился и Дональд Трамп, анонсировав вывод войск из республики.

Следует напомнить, что Россия ввела свои войска на территорию Сирии в конце сентября 2016 года. С тех пор Путин неоднократно заявлял о прекращении военных действий в ближневосточном государстве, что опровергали журналистские расследования. В сентябре у берегов республики был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, погибли 15 человек.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:24    
дайте МИЛОНОВУ АВТОМАТ В РУКИ и гранату в задницу - пущай защищает сирийских беспризорников

18:22   Дед Иван   РУСЬ
Как известно милонов бывший гей. Но бывших не бывает. Упаси Бог его к детям допускать! Хотя бы детей от него оградить!

17:43    
16:49 пожалейте Милонова, он же тогда разорится на сиротах.

16:49    
России надо и дальше заниматься Сирией с утроенной энергией! В Сирии сейчас очень трудно, но крайне перспективно, особенно если Штаты оттуда уйдут... В Сирии есть газ, нефть, минеральные удобрения и тд. Важнее этого её геополитическое положение-центр Ближнего Востока на границе Ираком и саудитами, Израилем, Турцией и тд., наши базы ВМФ и ВВС на сирийском берегу Средиземного моря и др.

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