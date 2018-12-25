Новым главой Росприроднадзора стала Светлана Родионова

Новым руководителем природоохранного ведомства - Росприроднадзора - стала Светлана Родионова, ранее работавшая заместителем главы Ростехнадзора, извещает Znak.com. В политических кулуарах полагают, что чиновница является ставленницей Игоря Сечина.

Должность начальника Росприроднадзора стала вакантной в июне 2018 года, когда министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин распорядился упразднить с занимаемого поста Артема Сидорова. После и.о. ведомства был назначен Амирхан Амирханов.

Помимо Родионовой, на пост главы Росприроднадзора претендовали также замминистра природных ресурсов Мурад Керимов, помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов и заместитель полномочного представителя президента по Уральскому краю Александр Калиберда.