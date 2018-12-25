Собчак требует амнистировать всех впервые осужденных за репосты

На фоне принятых Государственной думой поправок, предполагающих смягчение наказания за "экстремистские" репосты для тех, кто был замечен в данном деянии в первый раз, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак напомнила об участи уже отбывающих наказание за данное правонарушение.

Бывшую журналистку возмутило также высказывание по теме, сделанное спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая после одобрения инициативы, заявила, что с первоначальной "версткой" закона, пожалуй, "мы перегнули".

От имени "Партии перемен", сопредседателем коей Собчак является, светская львица выдвинула манифест.

"Что будет с теми людьми, которым поломали жизнь приговорами, сроками и которые находятся в местах лишения свободы? Закон, как известно, обратной силы не имеет — поэтому я настаиваю на амнистии по существу дела. Еще раз хочу заявить свою и нашей партии позицию: мы против давления силовиков на интернет-пользователей, мы против блокировок и штрафов, против обособления Рунета от всемирной сети, мы всегда выступали и выступаем за единое информационное пространство!" — Ксения Собчак - о частичном "смягчении" 282 статьи УК РФ

Напомним, согласно новым поправкам, предполагающим частичную декриминализацию 282 статьи УК РФ, уголовная ответственность за репосты и лайки в соцсетях наступит лишь после повторного нарушения. Первичная "оплошность" будет наказываться административным штрафом либо арестом до 15 суток, либо обязательными работами. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что делается это для исключения уголовного преследования за "деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.