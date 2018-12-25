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25 декабря, 18:31

Клишас ответил на новое расследование ФБК: У меня есть намного больше

Новый фигурант расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сенатор Андрей Клишас заверил РБК, что все заработанное им имущество в налоговой декларации учтено, ни какими офшорными фирмами он не владеет и в собственности Maybach не имеет.

"У меня много чего есть из того, о чем он [Навальный] пишет, и даже больше намного. Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены", - ответствовал Клишас.

Он также известил РБК, что учился с оппозиционером на одном курсе юрфака Российского университета дружбы народов и также имеет много, что о нем рассказать.

В новом антикоррупционном расследовании ФБК говорится о якобы незадекларированных владениях Клишаса в Швейцарии и Подмосковье, а также о коллекции элитарных часов общей стоимостью свыше 160 млн рублей и рьяной любви к собакам.

Клишас является автором ряда законотворческих инициатив, предполагающих усиление "санкций" в отношении НКО-иноагентов, контроля за интернетом и вмешательством в выборы в России; продвигал также проект об ужесточении административной ответственности за несанкционированные уличные акции.

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25 декабря, 22:46    
Да кто бы сомневался, что этот педрило наворовал гораздо больше, чем про него написали.
Иначе вел бы он себя так нагло, если б не был уверен в своей безнаказанности!

25 декабря, 20:49   Агей Негеев  
А Эдуард Еремян, стало быть, его любовник или как?

25 декабря, 19:24   Бордунов  
А вилла в Швейцарии тоже задекларирована? И как зарубежная собственность соотносится с образом патриота и отеческой заботой о россиянах? Ты же предатель, Клишас.
Где ты столько заработал (насосал)? В совете федераций, на 176,1 тысяч рублей в месяц или это золотой парашют Норникеля никак над тобой не закроется?

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