Клишас ответил на новое расследование ФБК: У меня есть намного больше

Новый фигурант расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сенатор Андрей Клишас заверил РБК, что все заработанное им имущество в налоговой декларации учтено, ни какими офшорными фирмами он не владеет и в собственности Maybach не имеет.

"У меня много чего есть из того, о чем он [Навальный] пишет, и даже больше намного. Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены", - ответствовал Клишас.

Он также известил РБК, что учился с оппозиционером на одном курсе юрфака Российского университета дружбы народов и также имеет много, что о нем рассказать.

В новом антикоррупционном расследовании ФБК говорится о якобы незадекларированных владениях Клишаса в Швейцарии и Подмосковье, а также о коллекции элитарных часов общей стоимостью свыше 160 млн рублей и рьяной любви к собакам.

Клишас является автором ряда законотворческих инициатив, предполагающих усиление "санкций" в отношении НКО-иноагентов, контроля за интернетом и вмешательством в выборы в России; продвигал также проект об ужесточении административной ответственности за несанкционированные уличные акции.