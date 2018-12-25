Медведев утвердил расширенный список антиукраинских санкций

Российский премьер Дмитрий Медведев известил подписчиков в Twitter о том, что расширил и утвердил новый список санкций в отношении ряда физлиц и компаний Украины.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - говорится в заявлении премьера в соцсети.

Добавим, Россия и Украина периодически, с момента вхождения в 2014 году Крыма в состав РФ, обмениваются пакетами "зеркальных" ограничений.

Последний раз некогда союзное государство ввело санкции в отношении 35 российских издательств, в том числе - местные "Россия сегодня" и РИА "Новости".

Также ряд депутатов Верховной Рады просят США ввести дополнительные экономические ограничения в связи с инцидентов в Керченском проливе.