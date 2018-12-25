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25 декабря, 19:42

Полиция прекратила дело в отношении координатора "Весны" за акцию на мосту Кадырова

Комиссия по делам несовершеннолетних в Петербурге прекратила административное делопроизводство в отношении координатора движения "Весна" Валентина Хорошенина, не найдя состава преступления в петербургской акции против передачи части земель Ингушетии в Чечне, уведомил "ОВД-Инфо" юрист "Команды 29" Максим Оленичев. 

28 ноября полиция задержала Хорошенина на выходе из дома, позднее составив на него протокол по "протестной" ч.5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения акции).

"Комиссия приняла единственно верное решение - дело прекратить за отсутствием состава административного правонарушения", - ответствовал Оленичев.

Напомним, акция на мосту Кадырова была посвящена спору о границе Чечни и Ингушетии. Участники "Весны" вывесили на мосту Ахмата Кадырова баннер с надписью "Принадлежит Ингушетии", якобы передав его таким образом в собственность Ингушетии. Активисты заявили, что вопрос о границе между республиками должен быть вынесен на референдум.

В конце сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали договор об установлении новой границы. Согласно документу, Ингушетии отойдет часть Надтеречного района Чечни - горная и лесистая местность. В свою очередь, Ингушетия отдаст Чечне аналогичную территорию на границе с Малгобекским районом.

Решение вызвало недовольство жителей Ингушетии, и те вышли на массовые акции протеста.

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