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25 декабря, 20:01

Вишневский сообщил о задержании активистки Шахназ Шитик

Петербургский парламентарий Борис Вишневский у себя в Telegram-канале известил, что активистку Шахназ Шитик представители правопорядка силой попытались увезти из штаба "Яблока" в 78 ОП. До отдела женщина так и не доехала, продолжает депутат, однако была избита, в связи с чем её на данный момент везут в уже знакомую ей Александровскую больницу. Причин столь грубого задержания "яблочник" не назвал.

В поле зрения полиции Шитик попадала не единожды. В первый раз её попытались задержать на митинге против повышения пенсионного возраста 16 сентября в Свердловском саду, но действу воспротивились участники мероприятия, отбившие женщину из рук ОМОНа. 

Во время неудачного задержания полицейские наступили женщине на грудь, и с ушибом ее увезли в больницу. Правоохранители дежурили у ее палаты, а ночью задержали, едва она вышла на улицу. Из 78 ОП ее затем на скорой увезли снова, а после – опять подкараулили и забрали в тот же самый отдел.

Во второй раз Шитик на 20 суток арестовали за акцию "Путин едет на пенсионерах".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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25 декабря, 21:24    
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