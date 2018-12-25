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25 декабря, 20:26

Лимонов: Власть наработала на моё презрение

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия", основатель запрещенной в РФ экстремистской Национал-большевистской партии, писатель Эдуард Лимонов объяснил свое ставшее всё более презренным отношение к российской власти.

По мнению 75-летнего политика, некогда хвалившего Владимира Путина за присоединение Крыма к РФ и одобрявшего боевые действия в ДНР и ЛНР, власть ныне устарела и полностью дискредитировала себя.

"Многие заметили, что я стал более критичен по отношению к власти. Признаю, это так. А потому, что власть убого развилась со времени КрымНаш и стала старческой, уклончивой, угодливой и смешной. И я ей этого не прощаю. Годы-то идут, власть наработала на моё презрение", - поделился он домыслами с аудиторией подписчиков в Twitter.

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