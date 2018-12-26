18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:43

Вишневский: "Лидер" дольщиков Головко сдал Шитик полиции

Именующий себя "лидером" обманутых дольщиков Петербурга Александр Головко был крайне разочарован появлением активистки Шахназ Шитик на организованной им встрече "жертв" нерадивых строителей горожан в офисе "Яблока", в связи с чем с истерикой вызвал полицию и заявил о мелком хулиганстве, якобы свершенным женщиной. Свет на события минувшего вечера пролил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Приехавшие на место "правоохранители", основываясь лишь на единичном показании Головко, силой скрутили женщину и повезли в 78 ОП, где, по сообщениям свидетелей, Шитик избили и унизили. Имеется также видеозапись, подтверждающая сей факт. Силу полицейские не рассчитали, поэтому активистку пришлось увезти в Александровскую больницу, где ей наложили шину на ушибленную руку. Однако после посещения врачей её доставили обратно в отдел.

шитик2.jpg (88 KB)

Фото: Telegram-канал Бориса Вишневского

Приехавший в ОП Вишневский попытался выяснить, в чем конкретно обвиняют Шитик, однако в ответ ему лишь кратко сообщали о том, что все сведения об инциденте содержатся в неких "рапортах".

На данный момент известно, что Шитик инкриминируют ч. 2 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство, связанное с неповиновением полиции). Статья предполагает "взыскание" в виде штрафа либо ареста до 15 суток.

"Питерское "Яблоко" поведением г-на Головко возмущено до крайности. Ноги его больше не будет у нас в офисе ни в каком качестве. Возможно, он еще ответит за заведомо ложный донос на Шахназ", - негодует Вишневский.

"Никаких противозаконных действий Шахназ Шитик не совершала. Чем руководствовался Александр Головко в своих безобразных действиях, остаётся неизвестным. Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Яблоко» считает выходку господина Головко верхом цинизма и вызывающим пренебрежением всеми возможными нормами этики. Мы заявляем, что доступ в офис петербургского «Яблока» для Головко закрыт навсегда, причём вне зависимости от того, в каком качестве он пожелает там появиться", - вторят Вишневскому соратники по партии.

В поле зрения полиции Шитик попадала не единожды. В первый раз её попытались задержать на митинге против повышения пенсионного возраста 16 сентября в Свердловском саду, но действу воспротивились участники мероприятия, отбившие женщину из рук ОМОНа. 

Во время неудачного задержания полицейские наступили женщине на грудь, и с ушибом ее увезли в больницу. Правоохранители дежурили у ее палаты, а ночью задержали, едва она вышла на улицу. Из 78 ОП ее затем на скорой увезли снова, а после – опять подкараулили и забрали в тот же самый отдел.

В последний раз Шитик на 20 суток арестовали за акцию "Путин едет на пенсионерах".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:57    
Вот такие они - "защитники дольщиков", что головко, что андреева

11:22    
Для 10:06 Вы бы сами заступились за женщину, только гадости одни здесь пишите, вместо поиска правды и справедливости.

11:20    
Уважаемые господа полицейские! Сколько можно издеваться над женщиной? Неужели у вас нет других дел? Не будьте полицаями!!!

10:06    
Пусть Вишневский оформит ее в помощники на зарплату в Заксе вместо жены.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

13:01 Песков: Отставка Албина не связана с пресс-конференцией Путина   1

12:36 Полиция не нашла пропаганды гомосексуализма в рисунках екатеринбургских школьников   1

12:14 Головко написал заявление на Шитик и объявил о заморозке отношений с «Яблоком»   1

12:13 Вишневский - об отставке Албина: Беглов избавляется от тех, на чьем фоне смотрится блекло   2

11:46 Путин наградил Миронова за "большой вклад в укрепление государственности"

11:23 Беглов принял отставку Мокрецова и Албина   2

11:01 Возведение судебного квартала вверили структурам Пригожина

10:33 Омичи узрели масонские символы в печати нового регоператора по вывозу мусора   1

10:05 В Совфеде предложили указывать количество несовершеннолетних, участвующих в митинге   1

9:43 Вишневский: "Лидер" дольщиков Головко сдал Шитик полиции   4

9:13 "Закон - не догма": Володин желает проверить Конституцию на актуальность   1

25 декабря, 22:13 Врио захотел инвестиций без Бабюк

25 декабря, 20:51 Беглов вручил Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени   3

25 декабря, 20:40 Полтавченко получил должность главы совета директоров ОСК

25 декабря, 20:26 Лимонов: Власть наработала на моё презрение   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.