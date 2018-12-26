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10:05

В Совфеде предложили указывать количество несовершеннолетних, участвующих в митинге

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова полагает, что закон о вовлечении несовершеннолетних в митинги необходимо расширить и добавить положение, предполагающее пересчет всех планирующих поучаствоввать в акции юных манифестантов заведомо до её начала.

"Дело в том, что сейчас такой нормы не существует вообще, и мы не можем узнать, сколько, допустим, из 500 заявленных на митинге участников являются несовершеннолетними. Это могут быть три человека, что некритично, но могут быть и 400, что создает соответствующие риски", - цитирует Попову агентство "Москва".

Сенатор подчеркнула, что её предложение было расценено коллегами по Совфеду как резонное.

"Благодаря этой новой норме мы сможем добиться того, чтобы организаторы указывали объективное количество несовершеннолетних, которые планируют участвовать в митинге, тем более если за вовлечение будет предусмотрена уголовная ответственность", - объяснила задумку Попова.

Сенатор отметила, что для введения нормы в российское законодательство необходимо сначала создать прецедент в одном или ряде регионов, а позже закрепить практику на федеральном уровне.

Напомним, Госдума приняла закон о штрафах и арестах за вовлечение детей в несанкционированные митинги 18 декабря. Согласно прописанным в нем положениям, организатору, который был уличен в данном "злодеянии" впервые, грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей, 15 суток ареста или до 100 часов обязательных работ. В случае "рецидива" сумма штрафа и количество суток ареста увеличиваются в несколько раз.

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