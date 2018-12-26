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10:33

Омичи узрели масонские символы в печати нового регоператора по вывозу мусора

Неожиданный резонанс поднялся в Омске вокруг печати ООО "Магнит" - нового регионального оператора по обращению с ТКО. Местное издание "СуперОмск" разглядело на ней масонские символы - пирамиду и "всевидящее око".

"А над конструкцией возвышается фраза „Аnnuit Coeptis“, что с латыни трактуется лозунгом „Это [всевидящее око] благоволит нашим начинаниям/ Что интересно, в оригинальной версии данного символа у подножия пирамиды есть надпись „novus ordo seclorum“, что трактуется с латыни, как „новый мировой порядок“. Авторы печати же поставили на это место слово „Магнит“", - делятся соображениями авторы резонансного изыскания.

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Фото: Znak.com

Символ левитирующей пирамиды многим знаком по американским долларам: эмблема, размещенная на банкноте, является официальным государственным символом США.

Представители ООО "Магнит" высказали крайнее удивление возникшему вокруг их печати ажиотажу. По словам генерального директора компании Сергея Шевченко, "штемпель" достался фирме от прежнего владельца, и, если бы не поднявшаяся в местных СМИ шумиха, символике так бы и не придали должного значения.

"В тематику масонства особо никогда не погружались, символы на печати не разглядывали, поэтому и не стали ее менять. Но если это стало вызывать неоднозначные ассоциации у общественности, мы подумаем над этим вопросом", - поделился мнением Шевченко со Znak.com.



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12:27    
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