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11:01

Возведение судебного квартала вверили структурам Пригожина

Строительством судебного квартала на Петроградке с резиденцией ВС РФ и Дворцом танцев Бориса Эйфмана поручили заняться структурам петербургского миллиардера Евгения Пригожина, а именно - "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", поделились с "Коммерсантом" осведомленные источники. Ответственным за возведение самого масштабного кремлевского проекта является Управление делами президента.

Так, извещает газета, нескольким крупным игрокам на строительном рынке уже поступили послания от бизнесмена с предложением принять участие в его проекте.

Стоимость возведения судебного квартала несколько раз варьировалась. На сегодняшний день она составляет почти 36 млрд рублей. Завершить стройку должны в 2021 году. Сейчас работы закончены лишь на 10%.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса зданий Верховного суда в декабре 2016 года. Квартал разместится у Невы на проспекте Добролюбова. Здание способно вместить до 700 человек персонала, площадь помещений - свыше 21 тысячи кв. метров.

В сентябре в Управделами президента признали, что сроки сдачи объекта сорваны. За два года с начала стройки ведомство не смогло освоить 22 млрд бюджетных рублей.

Пригожина, напомним, в СМИ именуют "поваром Путина", однако сам президент на последней большой пресс-конференции признался, что "повара" у него лишь одни - сотрудники ФСО.

Также США обвиняют компанию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

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