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11:23

Беглов принял отставку Мокрецова и Албина

Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов принял отставку сразу двух вице-губернаторов - Михаила Мокрецова и Игоря Албина, извещает пресс-служба Смольного.

Обязанности Мокрецова возложены на Сергея Мовчана, Албина - на Николая Бондаренко.

ЗАКС.Ру писал, что Мокрецов заявил об увольнении по собственному желанию еще в ноябре. Он руководил финансовым блоком правительства с 2013 года.

Отставка Албина, вероятно, связана со скандалом вокруг проблем дольщиков Петербурга, достигшим общественного резонанса после того, как на большой предновогодней пресс-конференции Владимира Путина "рязанская" журналистка Алла Андреева указала на ставшего уже "экс" вице-губернатора в качестве вероятного виновника "недоделок" в ее сданном в 2017 году доме.

Албин занимал пост куратора строительного блока Смольного с 2014 года. Именно ему вверили наблюдение за возведением стадиона "Газпром Арена" (экс-"Санкт-Петербург") после того, как его коллега - бывший вице-губернатор Марат Оганесян - стал фигурантом уголовного дела о хищениях.



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12:45    
12:17 Вы бредите.Любитель бакланов разорил большую часть строительного комплекса Санкт-Петербурга. Сколько рабочих осталось без зарплаты и работы? Насчет золотых яиц и стадиона через полгода поговорим, когда обнародуют материалы уголовных дел. Кому он там противостоял "коленька" в историечком центре конкретно?

12:17    
Полагаю, Беглов, приняв отставку Албина, допустил ошибку. Албин противостоял инвесторско-девелоперскому лобби, уничтожающему исторический центр Санкт-Петербурга, фактически в тупости своей режущему курицу, несущую золотые яйца под рассчитанную на умственно отсталых речевку "город должен развиваться". Да и по результатам в ждугих сферах Албин - самый эффективный из вице-губернаторов, не языком воздух молотит, а добивается реальных результатов. Обидно.

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