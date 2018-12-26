18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:13

Вишневский - об отставке Албина: Беглов избавляется от тех, на чьем фоне смотрится блекло

Петербургский парламентарий, "яблочник" Борис Вишневский сожалеет об уходе куратора строительного блока Смольного, вице-губернатора Игоря Албина, чью отставку сегодня, 26 декабря, принял врио градоначальника Александр Беглов.

"Очень жаль, что уходит Албин. Сколько бы мы не спорили с ним. Беглов избавляется от тех, на чьем фоне он смотрится блекло", - написал депутат у себя в Telegram.

Вместе с Албиным, напомним, ушел из Смольного и вице-губернатор Михаил Мокрецов. Днем ранее занимаемого поста лишилась также председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Увольнение Албина, вероятно, связано с со скандалом вокруг проблем дольщиков Петербурга. Конфликт достиг эскалации после того, как на большой предновогодней пресс-конференции Владимира Путина "рязанская" журналистка Алла Андреева указала на некомпетентность ставшего уже "экс" вице-губернатора. Постфактум инцидента чиновник заявил о том, что женщина на его фоне устроила самопиар, назвав озвученную ей информацию клеветнической.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:04    
Вишневский на фоне баклана гигантом мысли отсвечивал. Теперь ловить нечего мелкому пройдохе. Как там Макаров, под какую корягу сегодня забился? Где лучи поддержки бакланавту?

12:47   В преддверии грядущих перемен.   От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Элементарно. Обычная рокировка. Игра продолжается.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

13:01 Песков: Отставка Албина не связана с пресс-конференцией Путина   1

12:36 Полиция не нашла пропаганды гомосексуализма в рисунках екатеринбургских школьников   1

12:14 Головко написал заявление на Шитик и объявил о заморозке отношений с «Яблоком»   1

12:13 Вишневский - об отставке Албина: Беглов избавляется от тех, на чьем фоне смотрится блекло   2

11:46 Путин наградил Миронова за "большой вклад в укрепление государственности"

11:23 Беглов принял отставку Мокрецова и Албина   2

11:01 Возведение судебного квартала вверили структурам Пригожина

10:33 Омичи узрели масонские символы в печати нового регоператора по вывозу мусора   1

10:05 В Совфеде предложили указывать количество несовершеннолетних, участвующих в митинге   1

9:43 Вишневский: "Лидер" дольщиков Головко сдал Шитик полиции   4

9:13 "Закон - не догма": Володин желает проверить Конституцию на актуальность   1

25 декабря, 22:13 Врио захотел инвестиций без Бабюк

25 декабря, 20:51 Беглов вручил Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени   3

25 декабря, 20:40 Полтавченко получил должность главы совета директоров ОСК

25 декабря, 20:26 Лимонов: Власть наработала на моё презрение   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.