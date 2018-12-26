Головко написал заявление на Шитик и объявил о заморозке отношений с «Яблоком»

Лидер движения «Бездомный дольщик» Александр Головко, который накануне вызвал полицейских в штаб петербургского «Яблока» и потребовал задержать активистку Шахназ Шитик, назвал случившееся «намеренной провокацией» с участием депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Он также признался, что написал на Шитик заявление по статье о мелком хулиганстве.

фото: https://vk.com/ Бездомный дольщик

По его словам, 25 декабря в офисе «Яблока» в три часа дня должен был начаться круглый стол «Бездомного дольщика», который пыталась сорвать Шитик.

- Мы возмущены тем фактом, что четыре с половиной часа неизвестная нам женщина по фамилии Шитик скандалила, провоцировала всех собравшихся и надеялась встретиться с Головко Александром Константиновичем, чтобы персонально рассказать, как она нас всех терпеть ненавидит, - рассказал в Головко в разговоре с ЗАКС.Ру.

Самого Головко изначально на встрече не было. Днем он находился на дискуссии в рамках проекта «Медиа гайд-парк «С правой ноги». В штаб «Яблока» лидер «Бездомного дольщика» приехал уже в шестом часу вечера вместе с полицейскими. По его словам, он никогда не встречался с Шитик, но ее фамилия ему знакома: активистку пытались задержать на организованном Головко 16 сентября митинге, который сросся с акцией противников пенсионной реформы. В разговоре с ЗАКС.Ру Головко предположил, что Шитик пытается последовательно срывать мероприятия его движения.

- В тот раз из отделения полиции и из больницы ее выручал Вишневский Борис Лазаревич. Не далее как позавчера, в понедельник, она была задержана в здании суда, и ее опять выручал Вишневский Борис Лазаревич, и вчера ее опять поехал выручать из отдела полиции Вишневский Борис Лазаревич. До тех пор, пока мы не выясним, какое отношение Вишневский имеет к этой странной мадам, которая уже второй раз пытается сорвать наше мероприятие, мы приостанавливаем сотрудничеством с петербургским отделением партии «Яблоко» и объявляем карантин до выявления источника провокаций, - добавил Головко.

По словам дольщика, участники круглого стола, долго пытались уговорить Шитик покинуть помещение. Полицейские, надевшие на Шитик наручники, по мнению Головко, действовали корректно.

- Она упала на пол, разделась, ее за руки и за ноги стали выносить из помещения. Она каталась по полу и кричала: «Суки, вы за все ответите». Полностью исполнила концерт. Благодарим сотрудников за корректные действия, не видим никаких нарушений в их действиях, - отметил лидер «Бездомного дольщика».

Напомним, петербургское «Яблоко» первым заявило о приостановке отношений с Александром Головко. Вечером 25 декабря на сайте «яблочников» появилось соответствующее заявление.

«Никаких противозаконных действий Шахназ Шитик не совершала. Чем руководствовался Александр Головко в своих безобразных действиях, остаётся неизвестным. Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Яблоко» считает выходку господина Головко верхом цинизма и вызывающим пренебрежением всеми возможными нормами этики. Мы заявляем, что доступ в офис Петербургского «Яблока» для Александра Головко закрыт навсегда, причём вне зависимости от того, в каком качестве он пожелает (если пожелает) там появиться», - говорится в нем.

По словам депутата Бориса Вишневского, Шитик присутствовала на встрече как дольщик жилого комплекса «Шуваловский». Однако этот ЖК не входит в число проблемных строительных объектов. Депутат также отметил, что Головко не в праве определять, кто может находиться в офисе партии.

В своем Telegram-канале Вишневский написал, что Шитик выводили из отделения «Яблока» в наручниках, а при задержании с нее сорвали блузку.

фото: Динар Идрисов

«В отделе выяснилось, что Шахназ увезли в Александровскую больницу, потому что при задержании ей повредили руку», - сообщил депутат.

В больнице активистку не стали госпитализировать, а наложили шину и вернули в 78 отделение полиции, где она провела ночь.

«Ей инкриминируют статью 20.1, часть 2 КоАП - мелкое хулиганство, связанное с неповиновением полиции, за что грозит арест до 15 суток, и эта статья позволяет держать в полиции 48 часов до суда», - отметил Вишневский.

Защитник Шитик Динар Идрисов сообщил в Facebook, что в отделении активистка подверглась насилию со сторон полицейских, которые пытались силой забрать у нее телефон.

Сергей Еремеев

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