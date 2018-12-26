Песков: Отставка Албина не связана с пресс-конференцией Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил агентству "Говорит Москва", что уход вице-губернатора Игоря Албина из Смольного никоим образом не является следствием прошедшей пресс-конференции Владимира Путина.

"Нет. Никак не связано. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга", - известил он.

Вместе с Албиным, напомним, ушёл и вице-губернатор Михаил Мокрецов. Днем ранее занимаемого поста лишилась также председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Увольнение Албина, вероятно, связано с со скандалом вокруг проблем дольщиков Петербурга. Конфликт достиг эскалации после того, как на большой предновогодней пресс-конференции Владимира Путина "рязанская" журналистка Алла Андреева указала на некомпетентность ставшего уже "экс" вице-губернатора. Постфактум инцидента чиновник заявил о том, что женщина на его фоне устроила самопиар, назвав озвученную ей информацию клеветнической.

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