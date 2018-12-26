Дмитриева: Отставка Албина - огромная потеря для Петербурга

Глава фракции Партия роста петербургского парламента Оксана Дмитриева считает, что в лице Игоря Албина Смольный потерял отличного управленца. Именно благодаря ему, отмечает она, в городе были вплощены в жизнь проекты, обреченные, казалось, на фиаско - например, стадион на Крестовском острове.

Благодаря экс-вице-губернатору, продолжает депутат, в городе стало появляться больше социально ориентированной инфраструктуры - школ, детских садов. Он вел активную работу с представителями градозащитных движений, ратовал за создание парков, сохранение исторического центра.

"Отставка Игоря Николаевича Албина - огромная потеря для Петербурга, так как он являлся самым эффективным вице-губернатором города, единственным, кто был нацелен на работу и конечный результат. В данных условиях следовало сделать все возможное, чтобы он оставался на посту, поскольку именно ему доверяли представители различных политических партий, бизнеса и гражданского общества", - утверждает Дмитриева.

Добавим, увольнение Албина, вероятно, связано со скандалом вокруг проблем дольщиков Петербурга. Конфликт достиг эскалации после того, как на большой предновогодней пресс-конференции Владимира Путина "рязанско-петербургская" журналистка Алла Андреева указала на некомпетентность экс-куратора строительного блока Смольного. Постфактум инцидента чиновник заявил о том, что женщина на его фоне устроила самопиар, назвав озвученную ей информацию клеветнической. Впрочем, в Кремле уверены, что отставка Албина - отнюдь не результат распоряжения Путина постфактум пресс-конференции, а его личная инициатива.

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