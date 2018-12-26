18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:39

Дмитриева: Отставка Албина - огромная потеря для Петербурга

Глава фракции Партия роста петербургского парламента Оксана Дмитриева считает, что в лице Игоря Албина Смольный потерял отличного управленца. Именно благодаря ему, отмечает она, в городе были вплощены в жизнь проекты, обреченные, казалось, на фиаско - например, стадион на Крестовском острове.

Благодаря экс-вице-губернатору, продолжает депутат, в городе стало появляться больше социально ориентированной инфраструктуры - школ, детских садов. Он вел активную работу с представителями градозащитных движений, ратовал за создание парков, сохранение исторического центра.

"Отставка Игоря Николаевича Албина - огромная потеря для Петербурга, так как он являлся самым эффективным вице-губернатором города, единственным, кто был нацелен на работу и конечный результат. В данных условиях следовало сделать все возможное, чтобы он оставался на посту, поскольку именно ему доверяли представители различных политических партий, бизнеса и гражданского общества", - утверждает Дмитриева.

Добавим, увольнение Албина, вероятно, связано со скандалом вокруг проблем дольщиков Петербурга. Конфликт достиг эскалации после того, как на большой предновогодней пресс-конференции Владимира Путина "рязанско-петербургская" журналистка Алла Андреева указала на некомпетентность экс-куратора строительного блока Смольного. Постфактум инцидента чиновник заявил о том, что женщина на его фоне устроила самопиар, назвав озвученную ей информацию клеветнической. Впрочем, в Кремле уверены, что отставка Албина - отнюдь не результат распоряжения Путина постфактум пресс-конференции, а его личная инициатива.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:31    
Дмитриевой нужно брать Албина помощником в Закс. И не будет огромной потери для Санкт-Петербурга. Так и предсталяю картину: Святейшая Троица Закса - Макаров, Албин и резвый друг Нотяга. Сидят. За народ. Пишут новый законопроект. И лепят награды друг другу из мякиша.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

19:23 Митрохина оштрафовали на 75 тысяч рублей за акцию у кинотеатра "Соловей"   1

18:53 Беглов заявил о необходимости перезагрузки работы с инвесторами

18:28 Сотрудники "Метростроя" объявили забастовку в шахте из-за задержек зарплаты

17:59 ЕСПЧ коммуницировал первую жалобу по делу о митингах 9 сентября

17:37 МЧС разрешило пускать фейерверки в Новый год на 18 площадках Петербурга

16:57 Правительство РФ одобрило выращивание наркосодержащих растений для медицины   1

16:38 Албин вернулся в Telegram

16:24 Градозащитники призвали Беглова спасти от сноса дома на Тележной улице

15:53 На Украине отменили военное положение   1

15:28 Заявившая о ненужности молодежи государству Ольга Глацких подала в отставку   4

15:21 Албин: Я попросил о своей отставке сразу после назначения Беглова

14:55 Быков: Бороться с этой властью бесперспективно - система летит к самоубийству   6

14:39 Дмитриева: Отставка Албина - огромная потеря для Петербурга   1

14:22 Управделами президента потратит почти 400 млн рублей на покупку элитных авто

13:55 Партия роста считает необходимым изъять особняк Черкасского у собственника

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.