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14:55

Быков: Бороться с этой властью бесперспективно - система летит к самоубийству

Писатель Дмитрий Быков опубликовал в журнале "Собеседник" предновогоднее обращение к согражданам, в котором постарался в очередной раз напомнить, что, живя в реалиях нынешней России, помощи ждать не откуда, поэтому необходимо провести год грядущий, максимально дистанцировавшись от мрачных картин повседневности.

Беда, отмечает Быков, может случиться в любой момент – будь то война, подорожание цен, обвал рубля, закрытие госграниц.

Улучшений ждать неоткуда, власть весь этот год – и лет десять предыдущих – прицельно занималась тем, что отнимала иллюзии. Власть давно существует отдельно от страны: когда вы нужны ей – она вас использует, когда она нужна вам – ее нет дома,

Дмитрий Быков

Во всем этом есть и хороший момент: власть открыто заявляет о том, что ей «наплевать на своих подопечных», тем самым демонстрируя, что «маски лицемерия давно сорваны».

Напоминает Быков и об основной повестке дня уходящего года.

В России формата 2018-го были две категории новостей: возбуждение дел и военные приготовления. Форма взаимодействия с обществом одна – обыски, реже аресты. Раз государство не формирует никакой повестки, кроме повестки в суд или военкомат, – вы должны придумать себе жизнь сами,

Дмитрий Быков

Напоследок писатель позволяет себе дать россиянам несколько ценных советов о том, как устроить досуг в 2019-м, среди которых особняком стоит следующее напутствие: «Бороться с этой властью или за эту власть – одинаково бесперспективно: система летит к самоубийству и радикальному переформатированию. Не мешайте «им» угробить самих себя – и не дайте угробить вас».

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19:45    
ЖАЛЬ - самоубийц в РАЙ НЕ ПУСКАЮТ!

17:27    
Дело совершенно не лично в Путине, а исключительно в КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ общественно-экономической формации, установленной в 1991 году! В соответствии с которой Путин на службе(!!!) у класса буржуазии, чьи интересы он и отстаивает, прежде всего, как и абсолютно все главы буржуазных государств во всём мире, включая даже Китай, Вьетнам, Венесуэлу и тд.

17:18    
17:00 Это если чужая кровь, а если своя, то первой капли достаточно.

17:02    
Все "капитализмы" одинаковы, чуть больше социалки, как в Швеции, Норвегии, чуть меньше - роли в целом не играет! Буржуазное государство обеспечивает народу лишь СВОБОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! Это всё, что ОБЯЗАНО сделать капиталистическое государство! Забота о народе(бесплатные квартиры, бесплатное образование, медицина, пионерлагеря, санатории и тд., ранний выход на пенсию и масса другого-это уже обязанность социалистического государства! Не путайте условно божий дар с яичницей!

17:00    
Все правильно. Например, только местечковая макаровско-матвиенковская семейная банда нахапала на сто лет вперед. И будет защищать награбленное до последней капли крови.

16:49    
16:15 хищнический и алчный капитализм в России, это путинизм. Как-то ты, Саша, все время обходишь виновника этих хищности с алчностью. Подозрительно. Не на него ли ты работаешь?

16:15    
В России хищнический и алчный капитализм, при котором власть по классике должна отстаивать и защищать интересы олигархов и буржуев, а поддерживать трудовой народ народ лишь в той степени, чтобы не повторился 1917 год! Что здесь непонятного?

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