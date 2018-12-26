Быков: Бороться с этой властью бесперспективно - система летит к самоубийству

Писатель Дмитрий Быков опубликовал в журнале "Собеседник" предновогоднее обращение к согражданам, в котором постарался в очередной раз напомнить, что, живя в реалиях нынешней России, помощи ждать не откуда, поэтому необходимо провести год грядущий, максимально дистанцировавшись от мрачных картин повседневности.

Беда, отмечает Быков, может случиться в любой момент – будь то война, подорожание цен, обвал рубля, закрытие госграниц.

Улучшений ждать неоткуда, власть весь этот год – и лет десять предыдущих – прицельно занималась тем, что отнимала иллюзии. Власть давно существует отдельно от страны: когда вы нужны ей – она вас использует, когда она нужна вам – ее нет дома, — Дмитрий Быков

Во всем этом есть и хороший момент: власть открыто заявляет о том, что ей «наплевать на своих подопечных», тем самым демонстрируя, что «маски лицемерия давно сорваны».

Напоминает Быков и об основной повестке дня уходящего года.

В России формата 2018-го были две категории новостей: возбуждение дел и военные приготовления. Форма взаимодействия с обществом одна – обыски, реже аресты. Раз государство не формирует никакой повестки, кроме повестки в суд или военкомат, – вы должны придумать себе жизнь сами, — Дмитрий Быков

Напоследок писатель позволяет себе дать россиянам несколько ценных советов о том, как устроить досуг в 2019-м, среди которых особняком стоит следующее напутствие: «Бороться с этой властью или за эту власть – одинаково бесперспективно: система летит к самоубийству и радикальному переформатированию. Не мешайте «им» угробить самих себя – и не дайте угробить вас».