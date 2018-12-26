На Украине отменили военное положение

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны объявил о прекращении военного положения в ряде областей, передает «Интерфакс».

По словам Порошенко, военное положение прекращено в 14:00. «Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что если бы не президентские выборы в стране, то попросил бы Верховную Раду «продолжить это военное положение». При этом президент подчеркнул, что за месяц действия военного положения Украина сделала много для укрепления обороноспособности, в том числе на международной арене.

Украина ввела военное положение в областях вдоль границы с Россией в конце ноября, после того, как в Керченском проливе погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля. 24 моряка арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы. После введения военного положения на Украине запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет.