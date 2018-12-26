Градозащитники призвали Беглова спасти от сноса дома на Тележной улице

Градозащитники у Смольного провели серию одиночных пикетов в защиту исторических домов 21 – 29 на Тележной улице, сообщили представители петербургского отделения ВООПИиК.

На плакатах активисты призывали власти сохранить дома на Тележной и обойтись без их сноса. Один из плакатов с просьбой сохранить дома был адресован врио губернатора Александру Беглову.

Ранее компания «Геореконструкция» дополнительно обследовала дома и заключила, что конструкции всех зданий находятся в аварийном состоянии. Градозащитники считают, что эти результаты не заслуживают доверия. По их словам, они кардинально расходятся с теми, что были выполнены под эгидой ВООПИиК в декабре 2017 года, а результаты о необратимой аварийности всех здания не оставляют кварталу шансов на сохранение. Активисты опасаются провокаций в новогодние праздники.

За дома 21 – 29 по нечетной стороне Тележной улице градозащитники борются не первый год: построенные в конце XIX века в стиле модерн дома признали аварийными еще в 2008 году. В декабре 2017 года депутат Борис Вишневский добился от вице-губернатора Игоря Албина остановки сноса зданий и проведения дополнительного обследования.

Фото: СПбО ВООПИиК

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