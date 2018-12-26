Албин вернулся в Telegram

Ушедший 26 декабря в отставку с поста вице-губернатора Петербурга Игорь Албин снова начал вести свой канал в мессенджере Telegram.

Он опубликовал свою прощальную речь, в которой поблагодарил за совместную работу бывшего и нынешнего градоначальников, депутатов ЗакСа и журналистов, а также обратился к Александру Беглову с просьбой повлиять на «координируемые СМИ», чтобы те «не плевали в спину уходящим».

Албин перестал вести Telegram 16 апреля 2018 года, объяснив это тем, что он законопослушный гражданин и планирует соблюдать решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера.

Напомним, утром 26 декабря стало известно, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова.

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