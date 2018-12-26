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16:57

Правительство РФ одобрило выращивание наркосодержащих растений для медицины

Правительство согласовало поправки в законопроект об обращении наркотических и психотропных веществ, которые позволят выращивать в России наркосодержащие растения для медицинских целей, передает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, право выращивать подобные растения получат государственные предприятия. Это позволит обеспечить «лекарственную безопасности» России, пояснил министр.

Сейчас Россия закупает за рубежом почти 100%  субстанции для обезболивающих лекарств, содержащих наркотики. Министр здравоохранения Вероника Скворцова в свою очередь подчеркнула, что 9 из 10 стран, где закупаются субстанции, ввели санкции в отношении России.

 

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17:31    
А может на экспорт начнём выращивать вместо продажи нефти и газа или в дополнение? Бюджет пополним...

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