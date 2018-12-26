Правительство РФ одобрило выращивание наркосодержащих растений для медицины

Правительство согласовало поправки в законопроект об обращении наркотических и психотропных веществ, которые позволят выращивать в России наркосодержащие растения для медицинских целей, передает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, право выращивать подобные растения получат государственные предприятия. Это позволит обеспечить «лекарственную безопасности» России, пояснил министр.

Сейчас Россия закупает за рубежом почти 100% субстанции для обезболивающих лекарств, содержащих наркотики. Министр здравоохранения Вероника Скворцова в свою очередь подчеркнула, что 9 из 10 стран, где закупаются субстанции, ввели санкции в отношении России.