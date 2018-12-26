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17:37

МЧС разрешило пускать фейерверки в Новый год на 18 площадках Петербурга

Управление МЧС по Петербургу опубликовало список  из 18 мест, где можно будет запускать фейерверки и салюты в новогоднюю ночь.

Петербуржцам разрешат пускать фейерверке в Муринском парке, в парке Малиновка, Интернационалистов, Озеро Долгое. В список вошли также площадки в Сестрорецке, Пушкине, Павловске, Стрельне, Петергофе и Ломоносове.

Спасатели напомнили, что пиротехнику не стоит покупать у сомнительных продавцов, упаковка должна быть без повреждений и следов влаги. Стоит обратить внимания на ограничения по скорости ветра, которые приводятся на этикетке изделий: запускать пиротехнику при постоянном или порывистом ветре категорически запрещено. 

Над площадкой запуска не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих преград. Зажигать фитиль фейерверка следует с расстояния вытянутой руки, а после окончания работы не стоит подходить к нему как минимум десять минут, напомнили спасатели. 

Список площадок, подготовленных для запуска фейерверков и салютов:

  1. Муринский парк, площадка перед ТРК «Родео Драйв», проспект Культуры, д. 1
  2. Суздальский проспект, у д. 3, корп.1
  3. Сестрорецк, пл. Свободы
  4. Новоизмайловский проспект, д. 1. Парк Авиаторов
  5. Московское шоссе, д.1. Пулковский парк, Парк Городов Героев
  6. Проспект Искровский (между домами №№ 14 и 20). Парк Строителей
  7. Улица Прибрежная, д. 9. Аллея славы пожарных
  8. Территория, расположенная между улицей Бухарестской и Загребским бульваром, вблизи дома № 9 по Загребскому бульвару
  9. Пересечение улицы Бухарестской и проспекта Славы, Парк Интернационалистов
  10. Пересечение проспект Королёва и улица Ольховая. Парк «Озеро Долгое»
  11. Проспект Косыгина. Парк «Малиновка»
  12. Пушкин, улица Магазейная, д. 42
  13. Павловск, Песчаный переулок, д. 11/16
  14. Пересечение улицы Литке и дороги к Детско-юношеской спортивной школе, у дома 11/37
  15. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 67-69
  16. Петергоф, улица Чебышевская, площадка между домами №№ 7, корп.1 – 9
  17. Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 3, корп. 9
  18. Ломоносов, площадь у фонтана, улица Александровская, у д. 32-36.

 

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