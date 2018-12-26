МЧС разрешило пускать фейерверки в Новый год на 18 площадках Петербурга

Управление МЧС по Петербургу опубликовало список из 18 мест, где можно будет запускать фейерверки и салюты в новогоднюю ночь.
Петербуржцам разрешат пускать фейерверке в Муринском парке, в парке Малиновка, Интернационалистов, Озеро Долгое. В список вошли также площадки в Сестрорецке, Пушкине, Павловске, Стрельне, Петергофе и Ломоносове.
Спасатели напомнили, что пиротехнику не стоит покупать у сомнительных продавцов, упаковка должна быть без повреждений и следов влаги. Стоит обратить внимания на ограничения по скорости ветра, которые приводятся на этикетке изделий: запускать пиротехнику при постоянном или порывистом ветре категорически запрещено.
Над площадкой запуска не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих преград. Зажигать фитиль фейерверка следует с расстояния вытянутой руки, а после окончания работы не стоит подходить к нему как минимум десять минут, напомнили спасатели.
Список площадок, подготовленных для запуска фейерверков и салютов:
- Муринский парк, площадка перед ТРК «Родео Драйв», проспект Культуры, д. 1
- Суздальский проспект, у д. 3, корп.1
- Сестрорецк, пл. Свободы
- Новоизмайловский проспект, д. 1. Парк Авиаторов
- Московское шоссе, д.1. Пулковский парк, Парк Городов Героев
- Проспект Искровский (между домами №№ 14 и 20). Парк Строителей
- Улица Прибрежная, д. 9. Аллея славы пожарных
- Территория, расположенная между улицей Бухарестской и Загребским бульваром, вблизи дома № 9 по Загребскому бульвару
- Пересечение улицы Бухарестской и проспекта Славы, Парк Интернационалистов
- Пересечение проспект Королёва и улица Ольховая. Парк «Озеро Долгое»
- Проспект Косыгина. Парк «Малиновка»
- Пушкин, улица Магазейная, д. 42
- Павловск, Песчаный переулок, д. 11/16
- Пересечение улицы Литке и дороги к Детско-юношеской спортивной школе, у дома 11/37
- Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 67-69
- Петергоф, улица Чебышевская, площадка между домами №№ 7, корп.1 – 9
- Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 3, корп. 9
- Ломоносов, площадь у фонтана, улица Александровская, у д. 32-36.