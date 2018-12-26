МЧС разрешило пускать фейерверки в Новый год на 18 площадках Петербурга

Управление МЧС по Петербургу опубликовало список из 18 мест, где можно будет запускать фейерверки и салюты в новогоднюю ночь.

Петербуржцам разрешат пускать фейерверке в Муринском парке, в парке Малиновка, Интернационалистов, Озеро Долгое. В список вошли также площадки в Сестрорецке, Пушкине, Павловске, Стрельне, Петергофе и Ломоносове.

Спасатели напомнили, что пиротехнику не стоит покупать у сомнительных продавцов, упаковка должна быть без повреждений и следов влаги. Стоит обратить внимания на ограничения по скорости ветра, которые приводятся на этикетке изделий: запускать пиротехнику при постоянном или порывистом ветре категорически запрещено.

Над площадкой запуска не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих преград. Зажигать фитиль фейерверка следует с расстояния вытянутой руки, а после окончания работы не стоит подходить к нему как минимум десять минут, напомнили спасатели.

Список площадок, подготовленных для запуска фейерверков и салютов: