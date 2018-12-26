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17:59

ЕСПЧ коммуницировал первую жалобу по делу о митингах 9 сентября

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу координатора штаба Алексея Навального в Красноярске Марии Маковозовой на задержание перед митингом 9 сентября, сообщил в Facebook руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Маковозову задержали за несколько дней до акции, 6 сентября, по обвинению в нарушениях при организации митинга, хотя реальным организатором акции был другой человек. Активистку арестовали на 10 суток, после апелляции арест оставили в силе.

Маковозова подала жалобу спустя пять дней после апелляции, 17 сентября. Спустя месяц ЕСПЧ зарегистрировал ее, и теперь, спустя еще полтора месяца, коммуницировал в общем порядке. Заданные судом российским властям вопросы касаются пяти статей Конвенции о защите прав человека, среди которых – о праве на свободу и личную неприкосновенность, на справедливый суд, свободу выражения мнений и свободу собраний.

Митинги сторонников Навального 9 сентября прошли по всей России в знак протеста против повышения возраста выхода на пенсию в России. В Петербурге правоохранители действовали жестко, задержав более 600 человек. Представитель Смольного заявлял, что полицейские и росгвардейцы «были вынуждены» разогнать митингующих в целях их же безопасности и сохранения здоровья. Такая «забота» об участниках акции привела к проблемам с сердцем у задержанного пенсионера, сотрясению мозга фотокорреспондента «Росбалта» Александры Полукеевой после ударов дубинками, незаконному препятствованию работе журналистов. 

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