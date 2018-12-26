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18:28

Сотрудники "Метростроя" объявили забастовку в шахте из-за задержек зарплаты

Рабочие «СМУ-11 Метрострой» отказываются выходить из шахты строящейся станции метро «Театральная» до тех пор, пока им не выплатят зарплату, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на члена КПРФ Андрея Язова.

По словам Язова, около 30 человек, работавших в утреннюю смену, должны были закончить в 15:00, но объявили забастовку и голодовку, отказавшись выходить. Вечернюю смену охрана в шахту не пускает, добавил коммунист. 

Один из рабочих сообщил, что к бастующим в шахте присоединились новоприбывшие. Он опасается, что если денег им не дадут, то «метростроевцы перекроют весь город», и тогда «никакая полиция не спасет Смольный».

Замдиректора «СМУ-11» Владимир Харенков приезжал к бастующим и объяснил им, что выплаты задержали из-за ареста счетов компании налоговой инспекцией. По словам Харенкова, проблема «решается», и уже завтра рабочие «возможно, получат» свою зарплату.

«СМУ-11 Метрострой» - единственная дочерняя организация ОАО «Метростроя», которая есть в реестре работодателей, имеющих просроченную задолженность по выплате зарплаты. Долг компании перед рабочими оценивается в 42 млн рублей. 

26 декабря стало известно, что курировавший строительство метро вице-губернатор Петербурга Игорь Албин ушел в отставку.  Ранее он заявил, что в 2019 году на рынке Петербурга появится новая компания по строительству метро, а в Смольном не исключают, что разорвут с «Метростроем» контракт.



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