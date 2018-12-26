Митрохина оштрафовали на 75 тысяч рублей за акцию у кинотеатра "Соловей"

Пресненский суд Москвы оштрафовал бывшего руководителя московского «Яблока» Сергея Митрохина на 75 тысяч рублей, признав виновным в повторном нарушении правил проведения митинга, передает «Интерфакс».

Протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП на Митрохина составили после задержания у кинотеатра «Соловей» в Москве. По словам политика, он проводил там общественную инспекцию совместно с горожанами. Здание кинотеатра хотят снести, чтобы построить на его месте комплекс апарт-отелей. Решение мэрии Москвы вызвало негодование горожан, в городском правительстве утверждают, что у застройщика имеются все необходимые разрешения.

Также в конце ноября Митрохина оштрафовали по той же стать на 150 тысяч рублей за акцию против застройки апарт-отелями московского района Кунцево. Сам он утверждает, что просто встретился вместе с местными депутатами с возмущенными горожанами.