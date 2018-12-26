В МВД подтвердили отставку главы Центра "Э" Валиулина

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин подал в отставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Ранее об уходе Валиулина сообщали СМИ со ссылкой на источники. О возможных причинах ухода не сообщалось.

Пост главы центра «Э» Валиулин занимал с 2012 года. До этого он руководил московским управлением по борьбе с организованной преступностью ГУВД и центром по противодействию экстремизму ГУ МВД.

Одна из заметных инициатив Валиулина – привлекать родителей и педагогов к ответственности за участие школьников в несанкционированных протестных акциях.