В день памяти адвоката Маркелова в Петербурге пройдет митинг против пыток

Ежегодная антифашистская акция 19 января в 2019 году в Петербурге будет посвящена теме пыток, говорится на странице митинга в Facebook.

«Участники акции потребуют освобождения антифашистов, арестованных по т.н. делу «Сети» и других политзаключенных; искоренения фашистских методов дознания и условий заключения в системе МВД и ФСИН», - заявляют создатели страницы.

Организаторы митинга планируют в ближайшее время подать заявку в Смольный.

Свое участие в акции подтвердили несколько левых организаций, представители Группы помощи задержанным и коалиции «Петербург против», созданной во время протестов против повышения пенсионного возраста.

19 января 2009 года в центре Москвы неонацист Никита Тихонов застрелил адвоката Станислава Маркелова и журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову. Позже Тихонова и организатора покушения Илью Горячева приговорили к пожизненному лишению свободы. Соучастница убийства Евгения Хасис получила 18 лет тюрьмы.

Во время одного из допросов Хасис по делу ее подельников, она сообщила суду, что деятельность Горячева курировал представитель администрации президента России Леонид Симунин. Позже Симунин опроверг эту информацию.

Ежегодно в день гибели Маркелова и Бабуровой в разных городах России проходят акции памяти. Изначально их организацией занимался «Комитет 19 января».