"Яндекс" убрал из поисковой выдачи сайт Telegram

Поисковик «Яндекс» убрал из выдачи результатов официальную страницу мессенджера Telegram, передает The Bell.

Сайт telegram.org первым выводится в поисковой выдаче Google по запросу «Telegram». При том же поиске «Яндекс» не показывает эту страницу вообще.

Представители «Яндекса» сообщили, что удаление ссылок происходит автоматически, когда они вносятся в реестр Роскомнадзора, передает Telegram-канал «Код Дурова».

«Вопрос не совсем к нам. Видимо, ссылка добавлена в реестр РКН. Синхронизация с реестром происходит автоматически. "Яндекс" убирает ссылки по мере получения новых данных», - сказали в компании. По данным «Кода Дурова», ссылки на Telegram в «Яндексе» отсутствуют только у российских пользователей.

Мессенджер Telegram заблокирован в России с апреля 2018 года за отказ передавать ФСБ ключи шифрования для доступа к перепискам. В погоне за сервисом Роскомнадзор заблокировал свыше 18 млн адресов, в том числе IP-адреса Google. Из-за этого возникали проблемы с доступом ко многим сайтам. От действий регулятора пострадали около 400 российских фирм, ущерб эксперты оценили почти в миллиард долларов. Telegram успешно работает до сих пор.

С 1 октября в России вступил в силу закон, который обязывает поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой содержится перечень заблокированных в России сайтов. После этого ссылки на внесенные туда сайты должны исключаться из поисковой выдачи.

Подключиться к ФГИС требуют и от Google: за отказ это сделать компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. Позже в Роскомнадзоре допустили, что если Google будет игнорировать требования закона, то законодательство изменят так, чтобы появилась возможность заблокировать поисковик в России.