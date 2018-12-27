Адвокат: Никакого футбольного матча с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО не состоится

Адвокат Татьяна Стукалова заявила, что никакого футбольного матча в СИЗО с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева проводится не будет.

«Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать», - написала Стукалова в своем Instagram.

По словам юриста, предварительное следствие окончено, после новогодних праздников обвиняемым предоставят материалы дела для ознакомления. Стукалова считает, что расследование проведено «с такими дефектами, пробелами и нарушениями закона, которые, очевидно, не позволят направить его в суд».

Ранее зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что Кокорин и Мамаев сыграют в матче против сотрудников ФСИН после Рождества. Предполагалось, что футболисты могут выйти на поле в разных таймах, чтобы не пересечься без разрешения следователя, как того требует закон.

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО с октября: их обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Дела завели после двух драк футболистов за день: 8 октября они сначала подрались с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком. Последний ранее работал помощником депутата петербургского ЗакСа Виктора Евтухова.