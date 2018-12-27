Резник предложил лишить детей силовиков права на зачисление в школы без очереди

Депутат ЗакСа Максим Резник предложил лишить детей военнослужащих, полицейских и служащих в органах уголовно-исполнительной системы права на зачисление без очереди в образовательные учреждения и летние оздоровительные учреждения - а также прокуроров, следователей и судей. Льготы он предложил оставить только для детей погибших сотрудников.

Инициатива Резника – противоположность предложению единороссов ЗакСа Александра Тетердинко и Павла Зеленкова. Ранее они предложили наделить детей судей, прокуроров и следователей правом зачисления в школы без очереди, те же привелегии уже прописаны в законе для полицейских и военнослужащих. Единороссы свою идею объясняли с «давлением», с которым «ежедневно сталкиваются представители судебной власти».

«Дети охранителей режима ничуть не лучше и не хуже детей, например, дворников, маляров или столяров. Это опасное явление, когда жителей делят на земщину и опричнину. Опричники обеспечивают устойчивость режима и должны держать в страхе земщину», - заявил в ответ Резник.

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