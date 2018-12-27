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11:34

Сотрудники "Метростроя" прекратили забастовку

Сотрудники «СМУ-11 Метрострой» прекратили забастовку после переговоров с вице-губернатором Николаем Бондаренко, сообщили в Смольном.

Бондаренко встретился с бастующими рабочими вечером 26 декабря в тоннеле неподалеку от строящейся станции метро «Театральная». По словам представителей Смольного, был предложен временный компромиссный вариант, рабочие на него согласились, и забастовка завершилась.

Работы по сооружению Лахтинско-Правобережной линии метрополитена возобновлены в обычном режиме, отметили в городском правительстве. Ситуации с выплатой зарплаты метростроителям взял под личный контроль врио губернатора Алекcандр Беглов.

Также Бондаренко провел на объекте выездное совещание с руководителями «Метростроя», С ними он обсудил меры по нормализации ситуации вокруг сооружения новых тоннелей метро.

Ранее около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» отказались выходить со своей смены из шахты строящейся станции метро «Театральная», пока им не выплатят зарплату. Кроме забастовки, рабочие объявили голодовку. «Метрострой» и Смольный по очереди заявили об ответственности друг друга за финансы, из которых должны выплатить рабочим зарплату.



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