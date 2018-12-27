В Петербурге "бессрочника" задержали за акцию с плакатом "Путин нехороший"

Утром 27 декабря полицейские задержали активиста Илью Ткаченко в общежитии, где он проживал, сообщили ЗАКС.Ру участники инициативы "бессрочный протест".

Сейчас Ткаченко находится в 34 отделении полиции. Более часа с ним не могли связаться.

По информации Группы помощи задержанным, причиной интереса полиции была акция "бессрочного протеста" 24 декабря у метро "Черная речка".

"Там проходило одиночное пикетирование одного из активистов бессрочного протеста, Илья Ткаченко был в группе поддержки, но был задержан тоже, но тогда отпущен вместе с остальными задержанными", - говорится в Telegram-канале Группы помощи задержанным.

Участник группы Александр Миронов в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что активисту могут вменить нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Напомним, 24 декабря трое "бессрочников" планировали по очереди стоять в одиночном пикете с плакатом "Путин нехороший". Акция продлилась 19 минут, после чего активистов задержала полиция.

Ткаченко неоднократно попадал в полицейские отделения из-за пикетов "бессрочного протеста". Поздно вечером 4 декабря его вместе с двумя товарищами рядом с 78 отделением полиции избили неизвестные. По словам пострадавших, нападавшие крикнули: "Сидите дома".