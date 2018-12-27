ЦАП: Каждая вторая новогодняя закупка в России прошла без конкуренции

Почти половина госзакупок к празднованию Нового года и Рождества на 4,6 млрд рублей, которые провели госструктуры, прошли без конкуренции, выяснил Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко».

ЦАП проанализировал 3879 торгов на монтаж новогодних украшений, поставку подарков и проведение праздников. Почти в половине случаев – 1778 – на торги выходил один заказчик, или он оказывался выбран заранее. В результате бюджет потерял около 200 млн рублей, подсчитали антикоррупционщики.

Всего, по подсчетам ЦАП, госструктуры потратили 2,6 млрд рублей на новогодние украшения и проведения праздника. Еще 2 млрд ушло на подарки, открытки, конфеты и билеты на новогодние концерты. Директор ЦАП Алексей Карнаухов заметил, что порадки в основном предназначены детям, и в пересчете на количество детей в России это – 64 рубля на ребенка, или «чуть больше одного киндер-сюрприза».

«Что такое 2 млрд? Это расходы бюджета на 13 дней войны в Сирии. Или 8 танков «Армата»из 9 поставленных в армию в этом году. Нужно менять бюджет и снижать коррупцию в закупках. Тогда на подарки детям будет больше денег, чем на танки», ‒ подчеркнул Карнаухов. Свои выводы ЦАП намерен отправить в Счетную палату России.