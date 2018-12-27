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12:29

Мечтавший пожать руку Путину мальчик Коля побывал в Кремле

Для десятилетнего Коли Кузнецова, который мечтал пожать руку президенту Владимиру Путину, провели экскурсию в московском Кремле, передает «Интерфакс».

Мальчику из Ставропольского края показали Кремль, провели экскурсию по Большому Кремлёвскому дворцу, рассказали об Александровском, Андреевском зале, где проходит церемония инаугурации президента. Коле экскурсия понравилась.

О мечте Коли Путин узнал после рассказа волонтеров на форуме добровольцев о проекте «Мечтай со мной». В рамках проекта каждый желающий мог исполнить желания тяжелобольных детей, которые те оставляли в конвертах, прикрепленных к стенду. Путин тогда собрал пять конвертов, которые оставались на стенде.

Коля был пятым ребенком из этого списка, мечта которого исполнилась. Ране девочка Вероника наконец увидела мир кино изнутри: вместе с семьей она побывала на экскурсии по киностудии «Мосфильм». Мальчик Артем хотел увидеть Петербург с высоты птичьего полета – для него организовали экскурсию на вертолете. 17-летняя Регина мечтала взять интервью у президента – с Путиным она поговорила 20 декабря, после его большой пресс-конференции. 15-летний школьник Арслан 25 декабря увидел президентский лайнер изнутри и снял видеоролик.

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16:33    
16-13
Глупо.

16:13    
Помнит ли Колин живот тепло чувственных губ?

12:57    
Ура! Детские мечты сбылись. Хорошо, что детишкам пока не много надо. А вот, как бы, удовлетворить нужды взрослых. И не 5 человек, а всех? Может повысить налог на сверхбогатых, а может воров поприжать. Но чудо возможно только в сказке.  Все на выборы!

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