Движение "За права человека" Пономарева осталось без президентского гранта

Движение «За права человека» впервые за восемь лет не получило президентский грант, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу организации Льва Пономарева.

По словам Пономарева, движению отказали в гранте из-за якобы плохо написанной заявки. «Мы восемь лет писали нормальные заявки, а тут вдруг плохо... Конечно, мы ищем и более влиятельных спонсоров», - сказал правозащитник.

Он подтвердил, что для движения настали трудные времена с финансированием и сообщил, что на сайте «За права человека» можно делать пожертвования.

«Конечно, лучше всего, когда люди подписываются на ежемесячный вклад, а такая возможность есть на сайте движения… Если тысяча человек подпишутся, то это будет реальная помощь для движения», - пояснил Пономарев.

Правозащитник напомнил, что движение восемь лет получало президенские гранты. Он напомнил, что его участники мониторят ситуацию с правами человека по всей России, обращались в СПЧ, к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. «То есть реально помогали выполнять президенту функцию гаранта прав человека», - подчеркнул Пономарев.

Ранее Пономарев отбывал арест 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».