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15:27

Роспотребнадзор наказал россиянам присматриваться к выбору Дедов Морозов и Снегурочек

Роспотребнадзор выпустил памятку для россиян, в которой дает рекомендации по правильному выбору аниматоров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, предупреждая, что зачастую под доброй праздничной личиной могут скрываться воры и преступники.

Первым делом в ведомстве советуют тщательно изучить рынок данных услуг и превентивно поспрашивать знакомых и родственников о той или иной персоне в костюме, а также прочитать отзывы в интернете. Важно, чтобы договор с аниматорами обязательно был заключен в письменном виде и в двух экземплярах.

Пускать в дом незнакомых людей - всегда отчасти рискованно, напоминают в Роспотребнадзоре.

"Пользуясь доверчивостью и отсутствием бдительности людей, недобросовестные аниматоры могут во время мероприятия совершить кражу. Перед заключением сделки постарайтесь найти отзывы клиентов, которые подтвердят успешный опыт оказания услуг и благонадежность специалистов", - даёт наказ ведомство.

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