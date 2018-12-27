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15:38

RTVI: Экс-глава петербургского Горизбиркома Пучнин получил назначение в АП

Бывший председатель Горизбиркома, руководивший избирательным процессом в Петербурге во время губернаторских и муниципальных выборов 2014 года, Алексей Пучнин получил назначение в политический блок администрации президента РФ, сообщил телеканал RTVI.

По данным издания, Пучнин станет советником на общественных началах руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.

«Он будет руководить спецпроектами по проблемным регионам», - передает издание.

К числу «проблемных регионов» собеседники телеканала, близкие к администрации президента, отнесли в том числе и Петербург.

Пучнин в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру не захотел комментировать информацию о своей предполагаемой новой должности:

«При всем уважении, не могу подтвердить или опровергнуть это. Я не публичный человек. Занимаюсь юриспруденцией и очень доволен этим», - сказал он.

Напомним, Пучнин работал главой петербургского Горизбиркома с июля 2012 по апрель 2016 года. Оппозиция обвиняла его в массовых фальсификациях и не допуске кандидатов для участия в муниципальных выборах 2014 года, по итогам которых более двух третей мест в муниципальных советах города заняли представители «Единой России». Горизбирком нарушения отрицал.

Бывшего главу ГИК критиковал и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, назвавший Пучнина «бесчестным человеком».

Критика спикера была, в частности, связана с проверкой деятельности Горизбиркома Контрольно-счетной палатой. КСП проверяла ГИК с января по апрель 2016-го, а результаты опубликовала только в октябре того же года.

Пучнин покинул свой пост по собственному желанию 20 апреля 2016 года. Сообщившая об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова, объявила о необходимости ротации кадров.       



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16:54    
какой хитрый человек...

16:16    
Испытание бесчестностью прошел.

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