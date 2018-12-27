Навальный: Всё богатство России осталось на запястьях олигархов и сенаторов

Политик Алексей Навальный, проанализировав ответ представителя Совфеда Андрея Клишаса на последнее расследование ФБК, касающееся его персоны, в очередной раз пришел к неутешительному выводу на просторах своего Instagram: возможно ли представить, вопрошает оппозиционер, что в любой развитой стране, например, США, сенатор будет хвалиться наличием часов стоимостью в миллион долларов? Нет, отвечает он сам себе, а "в бедной России это в порядке вещей".

Клишас, напомним, заявил, что, помимо представленных в расследовании фонда сведений, он располагает гораздо большим достатком, все налоги у него уплачены, а многомиллионная коллекция часов (32 пары) надежно заперта в его личном сейфе в Совфеде.

Несколько дней назад на пресс-конференции Путина его на всю страну просили помочь — надо перевезти больного ребенка из Иркутска в Москву. Что это означает? Да нищету это означает. Всё богатство России осталось на запястьях олигархов и сенаторов. Ну и кроме того, надо же быть реально больным, чтобы купить себе несколько часов такой стоимости, — Алексей Навальный

Добавим, в последнем антикоррупционном расследовании ФБК говорится о якобы незадекларированных владениях Клишаса в Швейцарии и Подмосковье, а также о коллекции элитарных часов общей стоимостью свыше 160 млн рублей и рьяной любви к собакам.

Клишас является автором ряда законотворческих инициатив, предполагающих усиление "санкций" в отношении НКО-иноагентов, контроля за интернетом и вмешательством в выборы в России; продвигал также проект об ужесточении административной ответственности за несанкционированные уличные акции.