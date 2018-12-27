Стороны конфликта в ДНР заключили предновогоднее перемирие Полпред Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук известил, что стороны военного конфликта в Донбассе пришли ко временному перемирию на период новогодних праздников, передает "Интерфакс". "Мы предложили ввести режим тишины, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи - с 00 часов 01 минуты 29 декабря", - поделился Марчук. В это время, отметил также полпред, на востоке Украины попробуют максимально восстановить разрушенную в ходе боевых действий инфраструктуру, дома, наладить продовольственное беспечение. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен