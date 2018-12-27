Милонов присоединился к критике черной "блокадной" комедии "Праздник"

Депутат Государственной думы Виталий Милонов вслед за целой когортой политиков и чиновников раскритиковал не вышедшую в широкий прокат комедийную драму про неканонический блокадный Ленинград "Праздник" Алексея Красовского.

"В картине кощунственным образом обыгрываются факты о жизни в осажденном фашистами городе, высмеивается подвиг ленинградцев, наносится оскорбление живым и павшим участникам тех горестных событий", - полагает Милонов.

Парламентарий даже обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с тем, чтобы картину проверили на предмет соответствия канонам российского законодательства, а её автора привлекли к "заслуженной ответственности".

Кинолента, напомним, рассказывает о том, как привилегированная советская семья отмечает Новый год в Ленинграде 1941-1942 годов, испытывая при этом хозяйственно-бытовые сложности анекдотического характера. Фильм позиционируют как "черную комедию про блокадный Ленинград". В съемках приняли участие актеры Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

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