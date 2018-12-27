Ходунова: Нападки либералов на Аллу Андрееву не обоснованы

Руководитель петербургского отделения КПРФ, депутат ЗакСа Ольга Ходунова раскритиковала своих коллег, усомнившихся в искренности активистки и члена компартии Аллы Андреевой, которая пожаловалась президенту Путину на проблему обманутых дольщиков в Петербурге.

- Позиция Андреевой заслуживает уважения. Она последовательно не один год отстаивает права обманутых дольщиков, - заявила Ходунова во время прямого эфира в группе «КПРФ Ленинград».

Она также отметила, что Андреева выступает и за петербуржцев, заселившихся в некачественные новостройки. По словам Ходуновой, такие здания могут «завтра сложиться как карточный домик».

- Нападки либералов не обоснованы, - добавила Ходунова, видимо, имея в виду заявления демократических депутатов Бориса Вишневского, Максима Резника и Оксаны Дмитриевой, посчитавших, что выступление Андреевой на пресс-конференции Путина стало частью кампании против теперь уже бывшего вице-губернатора Игоря Албина.

Напомним, Андреева попала на пресс-конференцию президента по аккредитации от «Областной рязанской газеты». Вместо вопроса она рассказала об обманутых дольщиках Петербурга, и о том, что ее дом был сдан недоделанным, успев при этом назвать фамилию Албина. На следующий день с Андреевой встретился врио губернатора Александр Беглов.

27 декабря дольщики в нескольких городах страны провели пикеты в поддержку активистки.

В 2016 году Андреева был кандидатом от КПРФ на выборах в Заксобрание по округу №19.

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