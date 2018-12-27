Путин посоветовал новым главам регионов доказать свою состоятельность

Сегодня, 27 декабря, в Кремле прошла предновогодняя встреча Владимира Путина с победителями региональных выборов 2018 года, уведомляет ТАСС. В числе общих наказов, данных президентом новым главам регионов, главными были несколько, в том числе, - проявить свою компетентность и воплотить в жизнь обещания, данные электорату.

"Наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям - все другие интересы должны отойти на второй план", - потребовал Путин.

В довершение официальной, открытой для журналистов части встречи, президент заявил, что рад успехам новых губернаторов, пожелав им удачи.

В аудиенции главы государства в Кремле приняли участие глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР) и руководитель Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР).