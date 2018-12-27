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18:10

"Метрострой" не покрыл долги по зарплате проходчикам "Дунайской"

Недовольные невыплатой долгов по заработной плате проходчики путей, занимающиеся строительством новых станций петербургской подземки, соберутся в офисе "Метростроя" с тем, чтобы потребовать положенные им деньги, передает портал MR7. По словам одного из рабочих, жалованье было выплачено только бастовавшим строителям "Театральной", однако те, кто трудится на "Дунайской", зарплат так и не видели.

"Тем, кто там [на станции "Дунайская"] работает — ни слесарям, ни проходчикам — не выплатили денег", - пожаловался собеседник издания, добавив, что лично ему "Метрострой" не выплатил 196 тысяч рублей за сентябрь и октябрь.

Всего на "Дунайской", входящей в состав Фрунзенского радиуса, трудятся около 12 проходчиков.

Напомним, три новых станции "фиолетовой" ветки метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - должны были открыться до конца года, но в результате это произойдет не раньше весны 2019-го. В оказии Смольный и "Метрострой" винят друг друга.

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18:10 "Метрострой" не покрыл долги по зарплате проходчикам "Дунайской"

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