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18:37

Оштрафован мужчина, утаивший сведения о предполагаемом теракте в Казанском соборе

Калининский районный суд Петерубурга вынес приговор в отношении Ягуба Вагиф Оглы Сулейманова, признанного виновным в сокрытии информации о готовящемся в Казанском соборе теракте, извещает объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

По версии следствия, Сулейманов знал о том, что житель Северной столицы Евгений Ефимов вынашивал план по подрыву памятника архитектуры, однако данную информацию в правоохранительные органы сообщать не стал. При этом, сообщает пресс-служба судов, Сулейманов злоумышленника пытался отговорить. 

Постфактум разбирательства Сулейманову присужден штраф в размере 70 тысяч рублей.

Напомним, в августе Московский окружной военный суд признал Евгения Ефимова виновным в подготовке теракта в Казанском соборе и приговорил к пяти годам колонии строгого режима.

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19:09    
Дурачок, зачем он приехал.

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