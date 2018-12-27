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19:06

Шахназ Шитик отпустили из 78 ОП

Активистку Шахназ Шитик без составления протокола выпустили из 78 отдела полиции, где она провела свыше положенных 48 часов, извещает Telegram-канал "Помощь задержанным СПб", а также общественник Григорий Михнов-Вайтенко.

Изначально о якобы хулиганском поведении женщины сообщил полицейским петербургский деятель Александр Головко: по его словам, Шитик, присутствовавшая на круглом столе обманутых при строительстве горожан в офисе "Яблока" 25 декабря, мешала гражданам вести беседы. Сам Головко на мероприятии большую часть времени не присутствовал. Никто из участников события также не выказал недовольства по поводу якобы "хулиганского" поведения женщины.

Приехавшие на место правоохранители, основываясь лишь на единичном показании Головко, силой скрутили Шитик и повезли в 78 ОП, где её, по сведениям депутата Бориса Вишневского, избили и унизили. Имеется также видеозапись, подтверждающая сей факт. Силу полицейские не рассчитали, поэтому активистку пришлось увезти в Александровскую больницу, где ей наложили шину на ушибленную руку. Однако после посещения врачей её доставили обратно в отдел, где она и провела последние 48 часов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:22    
Зачем было забирать и держать больше 2 суток,если предъявить ничего не можешь. Какая-то ментовская служебная импотенция

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