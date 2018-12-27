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19:45

Виктор Золотов - о Навальном: Не приемлю клевету и обвинения в убийствах

Герой резонансного расследования Фонда борьбы с коррупцией, глава Росгвардии Виктор Золотов  дал краткое интервью одной из правительственных газет - "Комсомольской правде".

В беседе, в которой журналист называл военного чиновника не иначе как "товарищ генерал армии", речь зашла об обвинении оппозиционера в воровстве при закупках Росгвардии, наличествовании у оного в собственности дачи Микояна и прочего имущества, а также причастности главы ведомства к убийству Бориса Немцова.

Бесспорно, заявил Золотов, он, изучив расследование ФБК, был крайне возмущен столь броским обвинением в казнокрадстве, потому и вспылил, пообещав, напомним, сделать из Навального мясной полуфабрикат.

Он [Навальный] бегал по магазинам и овощным развалам, доставал мои фотографии и говорил – вот он, кто вас объедает, он — вор. Ну, как нормальный человек к этому отнесется? Естественно, моим первым желанием было дать этому клеветнику пощечину. Откуда все взяли, что я собираюсь его убить? Я его вызвал на спарринг. С кем дуэль-то проводить и кому назначать?

— Виктор Золотов - о диспуте с Навальным

Далее "товарищ генерал армии" скупо ответствовал, что дачу Микояна в собственности он не имеет: "Хочу огорчить этого субъекта и заявить, что моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения. Та дача, о которой он говорит, находится совершенно в другом месте". 

Опроверг Золотов и обвинение в причастности к убийству Немцова, а также в том, что военный чин о якобы получил "благодаря связям".

Полную версию интервью читайте на сайте КП.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о хищениях в Росгвардии в августе. В ролике Алексей Навальный представил документы закупок ведомства и сравнил цены в них со средними по России. Комбинат "Дружба народов" - единственный поставщик Росгвардии - конкурентов не имеет. Судя по предоставленным ФБК актам, стоимость покупаемых ведомством продуктов в 2-3 раза превышает цены в розничных магазинах.

Генерал Виктор Золотов на антикоррупционное изыскание ФБК отреагировал гневно, позвав Навального на дуэль и пообещав сделать из него "отбивную". В свою очередь политик позвал оппонента на дебаты, однако тот "съехал с сатисфакции".

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