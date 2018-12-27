Соловей: Власть готовится резко уменьшить роль "декоративного придатка" - Госдумы

Профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей в очередной раз высказал предположение относительно двух вещей, которые могут случиться на просторах российских политических реалий в ближайшие пару лет. Соображениями он поделился в блоге не "Эхе Москвы".

Во-первых, уверен он, резонансного слияния РФ с Белорусcией не произойдет, так как данный прецедент имеет, скорее, ряд негативных моментов для Кремля, нежели чем, например, поднятие рейтинга как Владимира Путина, так и правящей партии.

Во-вторых, прогнозирует Соловей, действительные изменения коснутся лишь Конституции и Государственной думы как госоргана.